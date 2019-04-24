Silopi’de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Yenişehir İlk ve Ortaokulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Silopi Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Yenişehir İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği fuarın açılışına, Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, şube müdürleri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin bulunduğu stantları gezen Dayanan, projeleri tek tek inceleyerek projeyi hazırlayan öğrencilerden bilgi aldı. Dayanan, program sonunda projeleri hazırlayan öğrencileri ve projelere danışmanlık yapan öğretmenleri tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Bilal Aksoy, 2’incisini düzenledikleri TUBİTAK Bilim Fuarı’ndaki amaçlarının öğrencilerinin fikirlerini yaşayarak öğrenmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Toplamda 21 projelerinin gerçekleştirildiğini belirten Aksoy, 50 öğretmen ile 21 öğrencinin görev aldığını ve kendilerine teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.