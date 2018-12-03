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Silopi'de zihinsel engelli kadın 13 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 11:27 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan ve yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan, evli ve 2 çocuk annesi Keser Bulu'dan 13 gündür haber alınamıyor.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan ve yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan, evli ve 2 çocuk annesi Keser Bulu'dan 13 gündür haber alınamıyor. Silopi Başak Mahallesi 412'nci sokaktaki evlerinden yaşayan Yusuf Bulu (60), eşi Kevser Bulu'nun (38), 20 Kasım günü hastaneye gitmek üzere evden çıktığını ve bir daha dönmediğini belirterek, eşinin bulunması için yardım istedi. 6 yaşında bir oğlu ve 16 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Yusuf Bulu, eşi Keser Bulu’nun 12 yaşındayken kafasına aldığı bir darbe sonucu yüzde 50 zihinsel engelli raporu olduğunu belirterek, eşinin kaybolmasından sonra perişan olduklarını söyledi. Yusuf Bulu, herhangi bir işte çalışmadığını ifade ederek, geçimlerini de komşu ve akrabalarının yardımıyla sağladıklarını anlattı. Yusuf Bulu’nun yeğeni Nadir Güler, yengesi Keser’in yaklaşık 2 haftadan beri kayıp olmasıyla ilgili Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçe başvurduklarını belirterek, "Hastaneye gidiyor diye sabah evden çıktı. Halen bir haber alamadık. Devlet büyüklerimizden bulunması için yardım bekliyoruz. Valilik, kaymakamlık ve emniyetten yardımcı olmalarını istiyoruz. Amcamın eşinin bulunmasını istiyoruz ve rica ediyoruz. Aile çok perişan bir halde. Şu anda durumları çok kötü. Çocukları ağlıyor, annelerini istiyorlar. Annelerinin yüzde 50 engelli raporu var. Amcam da solunum güçlüğü çekiyor, hasta. Yengemin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

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