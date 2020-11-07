Silopi'de zırhlı aracın çarptığı evde ölen Yıldırım kardeşlerin davası Yargıtay'a taşınıyor

Sanıklar ''Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanması'' suçundan yargılanmıştı.

Mahkeme, aracın sürücüsü Ömer Yeğit'in 19 bin TL para cezasına çarptırılmasına, diğer polis Murat Maden'in beraat etmesine karar verdi. Karar daha sonra Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Yedi yaşındaki Muhammed ve altı yaşındaki Furkan Yıldırım kardeşlerin ölümüyle ilgili açılan davada iki polis memuru tutuksuz yargılandı.

Muhammed ve Furkan ile birlikte dört çocuğunun olduğunu söyleyen Mesut Yıldırım, iki oğlunu birden kaybettiği kaza gecesiyle ilgili şunları anlattı:

Kolluk kuvvetlerinin yargılandığı davalarda benzer kararlar çıktığını söyleyen Yıldırım, ''Baştan beri adil bir kararın çıkmayacağını biliyorduk ama mücadele etmekten vazgeçmedik'' diye konuştu.

Yıldırım ailesi sanıklar için verilen karara; para cezasına çarptırılan Ömer Yeğit'in avukatları beraat çıkmamasına; dosya savcısı ise aynı suçla yargılanan Murat Maden için verilen beraat kararına itiraz etti ve taraflar Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

''Dört çocuğum vardı, iki oğluma son bir kere sarılabilme hakkım elimden alındı. O gece işten eve geç gelmiştim, geldiğimde çocuklar odada uyuyorlardı. Öpüp koklamak istedim ama uyandırmaya kıyamadım, sabah öperim dedim ama ne yazık ki nasip olmadı. Ne çocuklarım uyanabildi ne biz onlara sarılıp koklayabildik."

Yerel mahkemenin iki çocuğunun hayatına karşılık 19 bin lira ceza vermiş olmasını adaletsizlik olarak niteleyen baba Mesut Yıldırım, ''Tüm mahkeme sürecinde kararlar sanki bir yerden veriliyor gibi hissediyorduk ama bu kararla mahkemelerin de güçlülerin yanında olduğunu gördük. Biz elimizden geleni yaptık, adaletin sağlanması için mücadele ettik ama bu kararlar bizim dünyadaki adalete olan inancımızı bitirdi, davamızı Allah'a havale ediyorum'' dedi.

Yıldırım ailesinin avukatı olan Rojhat Dilsiz de BBC Türkçe'ye, İstinaf Mahkemesi kararını Yargıtay'a taşımaya hazırlandıklarını aktardı.

Dilsiz, davada sadece sanık polislerin değil, panzeri kullanma ehliyeti olmayan memurları görevlendiren üst derecedeki amirlerin de yargılanmasını talep ettiklerini söyledi.