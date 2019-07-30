Silopi’deki güvenlik noktasına düzenlenen saldırı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yol kontrol noktasında düzenlenen ve 2 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım eden bir kişi tutuklandı. Olay sonrası düzenlenen operasyonda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasına, 26 Temmuz 2019 tarihinde saat 11.55 sıralarında beyaz renkli pikap araç içerisinde 4-5 kişi olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları tarafından, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği meydana gelen olayda yol kontrol ve arama noktasında görevli 2 jandarma personelinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “Olayın aydınlatılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, olayda kullanılan araç ele geçirilmiş olup bu aracı kullandığı ve bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.