Silopi’deki iş kazasında yaralanan amca da yaşamını yitirdi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, geçtiğimiz günlerde teröristlerin bombalı saldırısında arızalanan yüksek gerilim hattını onarımı sırasında meydana gelen iş kazasında Bilal Usta (42) hayatını kaybetti amcası Şahin Usta (58) ağır yaralandı. Şahin Usta, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.
Olay, 4 Ekim'de Silopi’ye 5 kilometre uzaklıktaki Cudi dağı eteklerindeki termik santrale elektrik sağlayan iletim hattına terör örgütü PKK'lılar tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hasar gören elektrik direğinin onarım çalışması sırasında meydana geldi. Vincin halatının kopması sonucu Bilal Usta olay yerinde hayatını kaybetti, amcası Şahin Usta ağır yaralandı. Bilal Usta, memleketi Ordu'da toprağa verilirken, Şahin Usta götürüldüğü Gaziantep'te tedaviye alındı. Yaklaşık iki haftadır burada tedavisi süren Şahin Usta, bu sabah yaşamını yitirdi. Usta'nın cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi.
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