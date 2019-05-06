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SİLOPİ'DEKİ PATLAMADA ÖLEN 2 KUZEN, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde dün minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle hayatını kaybeden sürücü Servet Bilen (23) ve kuzeni Diyar Bilen (13), gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde dün minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle hayatını kaybeden sürücü Servet Bilen (23) ve kuzeni Diyar Bilen (13), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Piknik yapacak bir grup öğrenciyi Silopi'deki Cudi Dağı eteklerine bırakan Servet Bilen, yönetimindeki 73 D 2001 plakalı minibüsle ilçe merkezine dönüşe geçti. Minibüsün, Uyanık köyü yakınlarından geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada sürücü Servet Bilen ile yanındaki kuzeni Diyar Bilen, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şırnak Devlet Hastanesi'nde dün gece kuzenlerin cenazeleri otopsi yapılmasının ardından Silopi ilçesindeki Mekke Camii'ne getirildi. Cenazelerin araçtan indirilmesi sırasında Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş da Türk bayrağına sarılı tabutu omuzladı. Burada kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından ilçe merkezindeki mezarlıkta kuzenler yan yana toprağa verildi.
Patlamada hayatını kaybeden Diyar Bilen’in babası Hasan Bilen, teröre lanet okuyarak, şunları söyledi:
"Oğlum ve yeğenim ikisi de öldü. Hepimizin başı sağ olsun. Bunlar şehit oldular. Bunları yapanların Allah belalarını versin."
Patlamada 2 yeğenini kaybettiğini anlatan AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, “Yaşanan bu elim olayda terör örgütü yine gerçek yüzünü, yine çoluk çocuk demeden, sivil demeden, herkese karşı ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Bugünkü saldırıda şehit olan çocuklar ailemizin ferdi, yeğenlerimiz, çocuklarımız. Tabii bunun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu ateş hepimizin yüreğini yaktı" dedi.

Görüntü Dökümü
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- Cenaze aracının gelişi
- Cenazelerin araçtan indirilmesi
- Kaymakamın tabutu omluzlaması
- Cenaze namazının kılınması
- Cenazelerin defnedilmesi
- Röportajlar
- Genel ve detaylar görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 257 MB

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