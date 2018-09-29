Silopi'deki terör mağdurları konutlarına 15 gün içinde kavuşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör mağdurları için inşa edilen konutların 15 Ekim'e kadar teslim edileceğini açıkladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen Bakan Kurum beraberinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ile Cudi, Sur ve Konak mahallelerinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından terör mağduru aileler için inşası süren ve tamamlanan konutları gezdi, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Nur Mahallesi'ne geçen Kurum, Dicle Nehri kenarında bulunan Mem u Zin Parkı'nı gezdi, parkta oyun oynayan çocuklarla sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Kurum, Cizre Belediyesi tarafından yenilenen Atatürk Parkı'nın da açılışını yaptı.

Parkı gezen ve yapılabilecek düzenlemelerle ilgili talimat veren Kurum daha sonra Silopi ilçesine geçti.

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- Silopi'de konutların yapımı tamamlandı

Kurum beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile

Silopi'nin Şehit Harun Boy Mahallesi'nde terör mağdurları için inşa edilen konutlarla ilgili incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.