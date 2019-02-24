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Silopili öğrenciler, 'wushu' şampiyonalarına hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nde açılan 'wushu' kursuna katılan öğrenciler, Balkan ve Akdeniz şampiyonasına hazırlanıyor.

Silopili öğrenciler, 'wushu' şampiyonalarına hazırlanıyor

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nde açılan 'wushu' kursuna katılan öğrenciler, Balkan ve Akdeniz şampiyonasına hazırlanıyor.
Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Çin savunma sanatı 'wushu' kursuna katılan 5 genç, 5 yıllık çalışmanın ardından 26 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 'Türkiye Minikler Yıldızlar Gençler ve Büyükler Wushu Bay Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonası'na katıldı. Sporculardan Murat Salcuk (16) alt genç kategorisi 65 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, Kemal Demirhan (16), alt genç kategorisi 52 kilogramda Türkiye ikincisi olmayı başardı.
Antrenör Hüsnü Ersarı tarafından çalıştırılan sporcuların şimdiki hedefi Uluslararası Balkan ve Akdeniz Şampiyonası'nda derece almak ve önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa şampiyonasına katılabilmek. 'Wushu' kursu öğrencisi Murat Salcuk, başarılı olmak için çok çalıştığını belirterek, Antalya’daki wushu yarışmalarında antrenör Hüsnü Ersarı’nın verdiği taktik ve teknikler ile rakiplerini alt ettiğini söyledi. Salcuk, amacının Balkan ve Akdeniz Şampiyonası'nda aynı başarıyı yakalamak olduğunu ifade etti.
Antalya’daki turnuvalara 5 sporcu ile katıldıklarını ve biri Türkiye birinciliği olmak üzere iki başarı elde ettiklerini hatırlatan antrenör Hüsnü Esrarı, gösterilen başarının 5 yıllık bir çalışmanın gayreti sonucu ortaya çıktığını söyledi. Ersarı, "Hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Öğrencilerimizle iyi bir antrenman programı geçiriyoruz. Amacımız gelecek sene düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasında katılabilmek" dedi.

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Silopili öğrenciler, 'wushu' şampiyonalarına hazırlanıyorSilopili öğrenciler, 'wushu' şampiyonalarına hazırlanıyorSilopili öğrenciler, 'wushu' şampiyonalarına hazırlanıyorSilopili öğrenciler, 'wushu' şampiyonalarına hazırlanıyor

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