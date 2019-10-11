Silopili öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Erkek İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Silopi ilçesinde Erkek İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Kur'an-ı Kerim dersinde Fetih Süresini okudu. Öğrenciler, Mehmetçik için dua etti.

Öğretmen Merve Tonbaş, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek için Kur'an-ı Kerim dersinde öğrencilerin talebi üzerine Fetih Süresi'ni okuduklarını belirterek "Manevi anlamda destek vermek istedik. Öğrencilerimizle beraber operasyondaki askerlerimizin yanındayız." dedi.

Öğrencilerden Ferhat Uslu da Mehmetçik için dua ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Allah vatanımızı, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Allah onlara sağ salim ailelerine, vatanlarına dönmeyi tekrar nasip etsin. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin."

