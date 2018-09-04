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Silopili terzi, sanatını sokağa taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kara kalem çalışmasıyla portreler çizen terzi Agit Göl (25), sanatını sokağa taşıdı.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kara kalem çalışmasıyla portreler çizen terzi Agit Göl (25), sanatını sokağa taşıdı. Küçük ücret karşılığında vatandaşların portrelerini çizen Göl, Silopi ilçesinin cadde ve sokaklarına 3 boyutlu resimler yapmak istediğini söyledi.

Silopi'de yaşayan 2 çocuk babası Agit Göl, 14 yaşındayken kara kalemle çizimler yapmaya başladı. Agit Göl, lise öğretmeninin yönlendirmesiyle girdiği üniversite sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandı. Burada 4 yıl öğrenim gören Göl, Silopi'ye döndüğünde kardeşiyle birlikte dikimevi dükkanı açtı. 3 yıldır terzilik yapan Göl, resim çizmekten vazgeçmedi, boş zamanlarında sanatını devam ettirdi. Hobi olarak kara kalem çalışmaları yapan Göl, vatandaşların ilgisi ile karşılaşınca belli bir ücret karşılığında, kara kalemle canlı portre çizimlerine başladı.

Yaklaşık 200 kara kalem çalışması bulunan Agit Göl, graf kağıt üzerine tebeşir ve kömürle çizimler de yapıyor. Göl, en büyük hayalinin ise Silopi'nin işlek caddelerinde 3 boyutlu resim ve desenler çizmek olduğunu söyledi. Küçüklüğünden beri resim çizmeye merakı olduğunu anlatan Göl, "Lise yıllarında öğretmenimin tavsiyesi ile bu bölümü okumak istedim. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 4 yıl eğitimini aldım. Okulu bitirdikten sonra kardeşimle birlikte Silopi'de dikimevini açtık. Gündüzleri çalışıyorum, akşam eve gittiğimde resim üzerine çalışmalar yapıyorum. Portelerden çok sanatımı sokağa taşımak istiyorum. Cadde ve sokaklarda özellikle boş duvarları değerlendirmek istiyorum. Özel bir otelde sergi yaptık. Halkımız çok ilgi gösterdi. Burada bu tür sosyal etkinlikler yok. Bugüne kadar yüzlerce portre yaptım, bu benim çok hoşuma gidiyor. Resim yapmayı seviyorum" diye konuştu.

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