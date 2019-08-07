Silüet olarak görebildikleri İstanbul'u dinleyerek hissettiler

Bahçelievler Belediyesinin tahsis ettiği özel bir gezi aracıyla diğer aile bireyleriyle kenti gezen Erbek kardeşlere rehberlik için tarihçi gezgin Saffet Emre Tonguç gönüllü oldu.

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - ALİ EBUBEKİR TOKCAN - Gece körlüğü anlamına gelen halk arasında tavuk karası diye bilinen hastalıkları nedeniyle etraflarındaki her şeyi ancak karanlık bir silüet olarak görebilen Yüksel, Nesim ve Aynur Erbek kardeşler, doğup büyüdükleri İstanbul'u, kendilerine eşlik eden tarihçi rehberden dinleyerek hissetti.

Tonguç'un anlatımlarıyla kentin doğal tarihi ve kültürel zenginliklerini dinlemekten büyük keyif alan kardeşler, Orhan Veli Kanık'ın "İstanbul'u dinliyorum" şiirindeki gibi gözleri kapalı dinledikleri şehirde kuşların yükselen çığlıkları, bindikleri vapurda yüzlerine vuran boğazın tatlı rüzgarını ve Eminönü'nün kalabalık sokaklarındaki tarihi dokuyu ilk defa hissetti.

Daha sonra vapurla Avrupa Yakası'na geçen Erbek kardeşler, diğer aile üyeleriyle sahilde bir süre yürüyüş yaparak boğaz havası aldı ve ardından Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi.

- "Göremesek de İstanbul çok güzel"

Nesim Erbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez yaptıkları gezinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Aynur Erbek de etraftaki yer şeyi karanlık olarak görmesine rağmen gezinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Rehberimiz tarihi alanları anlatırken ben de oraları adeta hissediyorum. Tam net göremediğimiz halde dinliyorum ve anlıyorum. Yaptığımız tekne yolculuğu da güzeldi. Eğer rehber eşliğinde yeniden bir gezi olsa gezeriz çünkü dışarı pek çıkamıyoruz. Biz her ne kadar göremesek de İstanbul çok güzel." dedi.

