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Silüet olarak görebildikleri İstanbul'u dinleyerek hissettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

"Gece körlüğü" anlamına gelen "tavuk karası" hastalığı nedeniyle etrafındakileri sadece silüet olarak görebilen Yüksel, Nesim ve Aynur Erbek kardeşler, İstanbul'un tarih kokan sokaklarını tarihçi rehber eşliğinde ilk kez gezme fırsatı buldu - Erbek kardeşler, Bahçelievler Belediyesinin tahsis ettiği özel araçla tarihçi ve rehber Saffet Emre Tonguç eşliğinde doğup büyüdükleri ancak göremedikleri kentin tarihi, turistik yerlerini dolaştı - Aynur Erbek: - "Etrafı karanlık görüyorum, ama yine de gezi güzel geçti. Rehberimiz tarihi anları anlatırken ben de hissediyorum. Net olarak göremediğimiz halde dinliyorum ve anlıyorum"

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - ALİ EBUBEKİR TOKCAN - Gece körlüğü anlamına gelen halk arasında tavuk karası diye bilinen hastalıkları nedeniyle etraflarındaki her şeyi ancak karanlık bir silüet olarak görebilen Yüksel, Nesim ve Aynur Erbek kardeşler, doğup büyüdükleri İstanbul'u, kendilerine eşlik eden tarihçi rehberden dinleyerek hissetti.

Bahçelievler'de yaşayan 5 çocuklu aileden Nesim (32), Yüksel (36), Aynur Erbek (42) kardeşlere ilkokul çağında halk arasında tavuk karası (gece körlüğü) olarak bilinen "retinitis pigmentosa" hastalığı teşhisi konuldu.

Rahatsızlıkları nedeniyle etraflarındaki şeyleri karanlık bir silüet şeklinde görebilen kardeşler, tek başlarına dışarı çıkamadıkları için kentin güzelliklerini duyarak yaşama fırsatını yıllar sonra elde edebildi.

- Göremedikleri güzelliklerin hikayelerini dinlediler

Bahçelievler Belediyesinin tahsis ettiği özel bir gezi aracıyla diğer aile bireyleriyle kenti gezen Erbek kardeşlere rehberlik için tarihçi gezgin Saffet Emre Tonguç gönüllü oldu.

İlk önce Üsküdar'da buluşarak tekne ile Kız Kulesi'ni gezen kardeşler, tarihçi Tonguç'un anlatımıyla İstanbul'un sahil şeridindeki tarihi binalarını, İstanbul Boğazı'nın tarihteki yerinin hikayesini dinledi.

Kentin farklı tarihi mekanlar hakkında bilgi veren Tonguç'a, Erbek kardeşler de İstanbul'la ilgili merak ettikleri soruları sordu.

Daha sonra vapurla Avrupa Yakası'na geçen Erbek kardeşler, diğer aile üyeleriyle sahilde bir süre yürüyüş yaparak boğaz havası aldı ve ardından Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi.

Tonguç'un anlatımlarıyla kentin doğal tarihi ve kültürel zenginliklerini dinlemekten büyük keyif alan kardeşler, Orhan Veli Kanık'ın "İstanbul'u dinliyorum" şiirindeki gibi gözleri kapalı dinledikleri şehirde kuşların yükselen çığlıkları, bindikleri vapurda yüzlerine vuran boğazın tatlı rüzgarını ve Eminönü'nün kalabalık sokaklarındaki tarihi dokuyu ilk defa hissetti.

Vapurdaki seyahatleri sırasında korkuluklara tutunarak denize doğru bakan Nesim Erbek, dalga seslerine karışan martı çığlıklarını ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı.

- "Göremesek de İstanbul çok güzel"

Nesim Erbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez yaptıkları gezinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Aynur Erbek de etraftaki yer şeyi karanlık olarak görmesine rağmen gezinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Rehberimiz tarihi alanları anlatırken ben de oraları adeta hissediyorum. Tam net göremediğimiz halde dinliyorum ve anlıyorum. Yaptığımız tekne yolculuğu da güzeldi. Eğer rehber eşliğinde yeniden bir gezi olsa gezeriz çünkü dışarı pek çıkamıyoruz. Biz her ne kadar göremesek de İstanbul çok güzel." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tavuk karası

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