DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Silvan Projesi'nin hayata geçmesi 300 bin istihdamın hayata geçmesi demek. Bu, Diyarbakır'ı değil, bölgeyi ve Türkiye'yi etkileyecek, Diyarbakır'ın bir çekim, üretim ve istihdam talep merkezi olduğunu ortaya çıkaracaktır." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen, "Tarım ve Orman Şurası" değerlendirme ve hazırlık toplantısında konuşan Güzeloğlu, Silvan Projesi'nin bölge ve Türkiye için önemine değindi.

Silvan Projesi'nin gerçekleşmesiyle Diyarbakır'ın, arazi varlığı adına sulanabilir ve tarım yapılabilir Türkiye'de tek il olacağını ifade eden Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır, binlerce yıldır tarım yapılan ve bu anlamda katma değer üreten bitkisel ve hayvansal üretim merkezidir. 8 baraj ve 23 sulama göletiyle devam eden Silvan Projesi'nin birinci fazı 2023'de hayata geçecek, 235 bin hektar alan suyla buluşarak, sulu tarıma dönüştürülecektir. Silvan Projesi'nin hayata geçmesi 300 bin istihdamın hayata geçmesi demek. Bu, Diyarbakır'ı değil, bölgeyi ve Türkiye'yi etkileyecek, Diyarbakır'ın bir çekim, üretim ve istihdam talep merkezi olduğunu ortaya çıkaracaktır."