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"Silvan Projesi'nin hayata geçmesi 300 bin istihdamın hayata geçmesi demek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu: - "Silvan Projesi'nin hayata geçmesi 300 bin istihdamın hayata geçmesi demek. Bu, Diyarbakır'ı değil, bölgeyi ve Türkiye'yi etkileyecek, Diyarbakır'ın bir çekim, üretim ve istihdam talep merkezi olduğunu ortaya çıkaracaktır"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Silvan Projesi'nin hayata geçmesi 300 bin istihdamın hayata geçmesi demek. Bu, Diyarbakır'ı değil, bölgeyi ve Türkiye'yi etkileyecek, Diyarbakır'ın bir çekim, üretim ve istihdam talep merkezi olduğunu ortaya çıkaracaktır." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen, "Tarım ve Orman Şurası" değerlendirme ve hazırlık toplantısında konuşan Güzeloğlu, Silvan Projesi'nin bölge ve Türkiye için önemine değindi.

Silvan Projesi'nin gerçekleşmesiyle Diyarbakır'ın, arazi varlığı adına sulanabilir ve tarım yapılabilir Türkiye'de tek il olacağını ifade eden Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır, binlerce yıldır tarım yapılan ve bu anlamda katma değer üreten bitkisel ve hayvansal üretim merkezidir. 8 baraj ve 23 sulama göletiyle devam eden Silvan Projesi'nin birinci fazı 2023'de hayata geçecek, 235 bin hektar alan suyla buluşarak, sulu tarıma dönüştürülecektir. Silvan Projesi'nin hayata geçmesi 300 bin istihdamın hayata geçmesi demek. Bu, Diyarbakır'ı değil, bölgeyi ve Türkiye'yi etkileyecek, Diyarbakır'ın bir çekim, üretim ve istihdam talep merkezi olduğunu ortaya çıkaracaktır."

Güzeloğlu, Diyarbakır'ın sadece bölgenin ve ülkenin değil dünyanın sayılı tarımsal merkezi olduğuna işaret ederek, "Diyarbakır, Türkiye'nin bitkisel ve hayvansal üretiminde bütün alan ve başlıklarda ilk 3 sırada yer alan bir üretim merkezi haline dönüşmüştür. Türkiye'nin en büyük 8'inci arazi varlığına sahip, gerek tarla bitkilerinde gerekse de endüstriyel bitkilerde üretim bazında ilk 3 sırada yer alıyor." diye konuştu.

Binlerce yıldır tarımın yapıldığı kentte ülke ekonomisine önemli oranda ekonomik katkı sağlandığına dikkati çeken Güzeloğlu, bugün itibarıyla tarımın Diyarbakır'ın kent ekonomisine katkısının yıllık 4,5 milyar lira olduğunu, 2023 yılında hedefin 20 milyar lira olduğunu aktardı.

Güzeloğlu, son dönemde kentin tohumculukta önemli bir yol aldığını dile getirerek, "Bunu hak ediyoruz. 10 bin yıldır tarım yapılan Diyarbakır'da dünyaya dönük bir tohum merkezi iddiasındayız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı. Dr. Muhammed Adak ile kamu kurumları ile sektör temsilcileri katıldı.

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300 bin isthdam 3'üncü Tarım ve Orman Şurası' Diyarbakır Silav barajı

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