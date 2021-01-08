HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silvan sokaklarında ’Kahrolsun PKK’ afişleri asılı

Silvan sokaklarında ’Kahrolsun PKK’ afişleri asılı

08.01.2021 09:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde elektrik panoları ve duvarlara " ’Başım Üstüne Diyarbakır’, Türk bayrağı ve ’Kahrolsun PKK’ " yazılı afişler asıldı.Silvan’da ana cadde ve sokak aralarındaki elektrik panoları ve direklere ’Başım Üstüne Diyarbakır’, Türk bayrağı ile ’Kahrolsun PKK’ yazılı afişler asıldı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde elektrik panoları ve duvarlara " ’Başım Üstüne Diyarbakır’, Türk bayrağı ve ’Kahrolsun PKK’ " yazılı afişler asıldı.
Silvan’da ana cadde ve sokak aralarındaki elektrik panoları ve direklere ’Başım Üstüne Diyarbakır’, Türk bayrağı ile ’Kahrolsun PKK’ yazılı afişler asıldı. Vatandaşlar, bölgede PKK’nın kirli elini değil devletin şefkatli elini istediklerini belirterek "Bölgede huzur istiyoruz. Artık ölümler istemiyoruz. Bizler Kürt gençleri olarak terör ve terör destekçilerinin tüm oyunlarını bozacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Televizyonlar canlı yayındayken yakalanıp getirildiTelevizyonlar canlı yayındayken yakalanıp getirildi
Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Televizyonlar canlı yayındayken yakalanıp getirildi

Elektrik kesintisi listesi 8 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

8 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İstanbul'da feci kaza! E-5'te trafik kilitlendi

E-5'te trafik kilitlendi

Bilim Kurulu üyesinden kritik süreç açıklaması: 10 günün sonunda yaşanıyor

Bilim Kurulu üyesinden kritik süreç açıklaması: 10 günün sonunda yaşanıyor

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 7 Ocak 2021!

Çekiliş sonuçları belli oldu! 27 milyon TL'yi aşan ikramiye!

Tunceli'den sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.