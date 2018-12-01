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Silvan'da akraba 2 kişi kavgada birbirlerini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 13:16 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden akrabalar Tahsin S.

Silvan'da akraba 2 kişi kavgada birbirlerini bıçakladı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden akrabalar Tahsin S. ile Yusuf S., birbirlerini bıçakladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, Gazi Caddesi'nde bulunan Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Tahsin S. ile akrabası Yusuf S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Tahsin S. ile Yusuf S. birbirlerini bıçakladı. Olay yerine gelen polislerin sona erdirdiği kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Silvan'da akraba 2 kişi kavgada birbirlerini bıçakladıSilvan'da akraba 2 kişi kavgada birbirlerini bıçakladı

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