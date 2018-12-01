HABER

Silvan'da akraba 2 kişi kavgada birbirlerini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 15:35 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden akrabalar Tahsin S.

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden akrabalar Tahsin S. ile Yusuf S., birbirlerini bıçakladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, Gazi Caddesi'nde bulunan Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Tahsin S. ile akrabası Yusuf S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Tahsin S. ile Yusuf S. birbirlerini bıçakladı. Olay yerine gelen polislerin sona erdirdiği kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

PARTNERHerkes bu fotoğrafı paylaşıyor!Herkes bu fotoğrafı paylaşıyor!
Büfe işletmecisinin katil zanlıları yakalandıBüfe işletmecisinin katil zanlıları yakalandı
Nusaybin'de otomobil devrildi: 3 yaralıNusaybin'de otomobil devrildi: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Dubai emiri 24 ayar altından ev yaptırdı! Hem de Türkiye'de

Herkesten gizli yaptırdı! 24 ayar altından ev

Kars'ta ortaya çıktı! Vatandaş şaşkın! 'İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık!

Kars'ta ortaya çıktı! Vatandaş şaşkın

Uzmanlar uyarıyor! İnternetteki ‘soyunan kadınlara’ dikkat

Uzmanlar uyarıyor! İnternetteki ‘soyunan kadınlara’ dikkat

Sosyal medyadan valiye seslendi! 'Beni namaza götür'

Sosyal medyadan valiye seslendi! 'Beni namaza götür'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.