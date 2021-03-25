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Silvan’da aşırı yağış nedeniyle birçok iş yerini su bastı

25.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış nedeni ile birçok iş yerini su bastı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış nedeni ile birçok iş yerini su bastı. Belediye ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün gece aniden bastıran sağanak yağmur rögarların tıkanmasına neden oldu. Sağanak yağmur nedeniyle birçok iş yerini su basarken, ilçe merkezindeki Azizoğlu ile Gazi Caddesi’nde bulunan rögarlarda oluşan tıkanma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gece yağan yağmur sonrası Silvan Belediyesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlatarak tıkanan rögarları açıp, iş yerlerinde biriken suların da tahliyesi için çalışma başlattı.

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