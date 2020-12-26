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Silvan’da çöp toplama aracı devrildi: 3 yaralı

26.12.2020 13:15 | Son Güncelleme:
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Silvan’da çöp toplama aracı devrildi: 3 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediyesine ait çöp toplama aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediyesine ait çöp toplama aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Olay bugün sabah saatlerinde Hasuni Mağaraları mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Y. yönetimindeki 21 SV 085 plakalı çöp aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi. Kazada A.Y., M.B. ve Y.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Belediye yetkilileri, "Personellerimizin Malabadi çöp alanında aldıkları çöpleri Silvan ilçemiz sınırlarında bulunan çöp toplama alanına boşaltmak üzere geldikleri sırada Hasuni Mağaraları kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarparak devrildi. Personellerimizin sağlık durumları iyi, şu an tedavileri yapılmaktadır" dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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