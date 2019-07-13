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Silvan'da dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 23:00 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kontrolden çıkıp dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Halis Kırmızıtaş (36) hayatını kaybetti.

SİLVAN(Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kontrolden çıkıp dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Halis Kırmızıtaş (36) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan- Batman yolunda meydana geldi. Yeşilköy Mahallesi yakınlarında Mehmet Halis Kırmızıtaş yönetimindeki 06 GBK 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle dere yatağına yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışan sürücü çıkarıldı, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Kırmızıtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Halis Kırmızıtaş’ın cesedi, otopsi için Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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