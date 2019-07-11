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Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 00:56 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde, iki otomobilin Malabadi Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde, iki otomobilin Malabadi Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Silvan karayolunda bulunan Malabadi Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 21 GM 728 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 02 BH 220 plakalı otomobil kafaya çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 21 GM 728 plakalı araçta olan ve piknikten döndükleri öğrenilen din görevlisi Hüseyin Ekdi olay yerinde hayatını kaybederken, Şemsettin Altın, Ahmet Başar, Selahattin Demir ile Mustafa Güzel ve oğlu Ömer Güzel yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar ise ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

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Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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