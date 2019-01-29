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Silvan’da jandarmadan nokta operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Silvan ilçesi Taşpınar köyü Önce Vatan Tepesi mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarınca silah saklandığı yönünde istihbari bilgi elde edildiği belirtildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Silvan ilçesi Taşpınar köyü Önce Vatan Tepesi mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarınca silah saklandığı yönünde istihbari bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, bunun üzerine 24 Ocak Perşembe günü saat 16.00 itibariyle Jandarma Komando timleriyle bölgede istihbarata dayalı nokta operasyonu başlatıldığı bildirilerek, operasyonun aynı gün saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada, “Bahse konu bölgede icra edilen temas araması faaliyeti neticesinde 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 35 adet 7,62 milimetre Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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