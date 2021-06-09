Silvan’da Peşpeşe Gelen İntiharlar

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, 3 kardeşin 17 gün arayla intihar etmesi gözleri bu ilçeye çevirdi. Aynı anda intihar eden iki kardeşin ölüm haberleri geldiği gün, yedi çocuk annesi bir kadın evinde tavana asılı halde bulundu.

Şehir merkezine yaklaşık 80 km uzaklıkta bulunan Silvan ilçesi, son aylarda sık sık yaşanan intihar olaylarıyla gündeme geliyor. Pazar günü de 26 yaşındaki Muhammed ve 22 yaşındaki kardeşi Rengin Şimşek, Beypınar Köyü’ndeki evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Ağır yaralan iki kardeş hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik güçlerinin evde yaptığı ilk incelemede, iki kardeşin intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Şimşek kardeşlerin diğer kardeşi 23 yaşındaki Mizgin Şimşek’in de Babaları Bedri Şimşek'in yaşamını yitirmesinden sonra intihar ettiği öğrenildi. Diyarbakır’daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş, iki gün sonra hayatını kaybetti.

İki kardeşin ardından bir intihar haberi daha geldi. İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi’nde, 7 çocuk annesi Ayşe T., evde çocukları tarafından ölü bulundu. Boynuna ip sarılı olarak bulunan Ayşe T.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.