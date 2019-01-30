Silvan’daki operasyonda gözaltı sayısı 8’e yükseldi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürünün de gözaltına alındığı operasyonda gözaltı sayısı 8’e yükseldi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “20 Ocak’ta Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ettikleri tespit edilen aralarında İlçe Emniyet Müdürünün de bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 sivil vatandaş gözaltına alınmıştır. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” denildi.
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