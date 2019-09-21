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Silve Yaylası beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Torul ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Silve Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı.   Karadeniz’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün gece saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesinde özellikle dağcılık ve doğa sporları kulübü üyesi sporcuları ağırlayan 2 bin rakımlı Silve Yaylası, Eylül ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Sinan UÇAR/TORUL(Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Torul ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Silve Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı.

Karadeniz’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün gece saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesinde özellikle dağcılık ve doğa sporları kulübü üyesi sporcuları ağırlayan 2 bin rakımlı Silve Yaylası, Eylül ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada, hayvanları ile köye göç hazırlığında olan yöre sakinleri karın tadını çıkardı, bazıları ise beyaz örtü üzerinde bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

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