Silvia Romano: Kenya'da kaçırıldıktan 1,5 yıl sonra kurtarılan İtalyan yardım çalışanına yönelik İslamofobik mesajlara soruşturma

Kenya'da kaçırıldıktan 1.5 yıl sonra kurtarılan İtalyan yardım çalışanı Silvia Romano, din değiştirerek Müslüman olduğu ve fidye ile kurtarıldığı gerekçesiyle sosyal medyada hakaret ve tehdit içerikli mesajlara hedef oldu. Savcılık bu mesajlar hakkında soruşturma başlattı.

Bir İtalyan dernek için Kenya'nın Chakama köyünde çalışırken Kasım 2018'de kaçırılan Romano'nun, Somali'de El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü tarafından esir tutulduğu iddia ediliyordu.

Somali'de 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece kurtarılan Romano için yürütülen operasyonda İtalya'nın yanı sıra Türkiye ve Somali istihbarat servisleri de görev yaptı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, operasyonun İtalya dış istihbarat servisi "AISE tarafından, Türk ve Somali istihbarat servislerinin değerli işbirliğiyle" yürütüldüğünü söyledi.

25 yaşındaki Romano geçen Pazar günü devlete ait bir uçakla İtalya'ya getirildiğinde İslami kıyafetler giyiyordu. İtalyan basınına göre Romano İtalyan savcılara verdiği ifadede de "kendi iradesiyle İslam'ı seçtiğini" ve "Aisha" adını aldığını söyledi.