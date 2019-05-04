"SIM değişikliği dolandırıcılığı" ile yeni saldırı dalgası

Bazı durumlarda, operatörlerde çalışan kişilerin de suçlularla birlikte hareket ettiğine rastlanabiliyor. Gelen SMS mesajlarını farklı bir yere aktaran dolandırıcılar, finansal hizmetler, sosyal ağlar, web e-posta servisleri ve anlık mesajlaşma uygulamaları gibi yerlerdeki hesaplarınızı koruyan metin tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama kontrollerini kolaylıkla aşabiliyor.

Mobil ödeme yöntemleri çoğu Afrika ülkesinde kullanılıyor. Yapılan araştırmaya göre, 2017 sonunda Sahra Altı Afrika bölgesinde 135 farklı mobil para hizmetinin toplam 122 milyon aktif hesabı bulunuyordu. Mobil cihazlar üzerinden ödeme yöntemlerinin sağladığı kolaylık tartışılamaz olsa da Kaspersky Lab'ın yaptığı araştırma, mobil ödeme ve bankacılık sisteminin başta SIM değişikliği dolandırıcılığı olmak üzere geniş bir saldırı dalgası altında olduğunu gösteriyor.

Bu tür saldırılar yalnızca kimlik bilgilerini veya SMS ile gönderilmiş tek kullanımlık parolaları çalmak için değil, ayrıca kurbanları maddi zarara uğratmak veya finansal hizmetlerdeki hesapları sıfırlamak için de kullanılabiliyor.

Böylece dolandırıcılar bankaların yanı sıra finansal teknoloji sağlayıcıları ve kredi birliklerindeki hesaplara da erişebiliyor. Dolandırıcılar bu yöntemi WhatsApp ile para çalmak için de kullanıyor. Yeni bir telefona mesajları yükledikten sonra listedeki kişilerle iletişim kurarak acil bir durum için para isteyebiliyorlar.