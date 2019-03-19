SİM kart cinayetinde karar; 18 yıl hapis

Eskişehir’de, çalışmayan SİM kartı yüzünden çıktığı belirtilen kavga esnasında bir kişiyi bıçakla öldüren 2 sanıktan birine 18 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Emre Karakuş (25) ve tutuksuz sanık Bedirhan A. (18) ile avukatları katıldı. Tahliyesini talep eden tutuklu sanık Emre Karakuş, mahkemede yaptığı savunmada, "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Bedirhan A.’nın beraatine karar verirken tutuklu sanık Emre Karakuş’un ise ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 18 yıl hapis cezası almasına karar verdi.

Olay

Edinilen bilgilere göre olay, geçen yıl Haziran ayında Büyükdere Mahallesi’nde gerçekleşti. Evde arkadaşlar arasında yeni alınan SIM kartın çalışmaması nedeniyle çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan Ejder As, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Bedirhan A. ve Emre Karakuş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bedirhan A, ilk duruşmada tahliye edilirken Emre Karakuş ise 18 yıl hapis cezası aldı.

