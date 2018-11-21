SIM kartı cinayeti davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni alınan SIM kartın çalışmaması nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Bedirhan Alkan (18) ve Emre Karakuş (25) ile avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanık Bedirhan Alkan, cinayetle hiçbir alakasının olmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Sanık Alkan, olay günü maktul ile aynı evde olduklarını belirterek, "Arkadaşım Emre Karakuş ve Ejder As ile oturuyorduk. Emre, Ejder'e bir telefon hattı satın almış. Hat açılmayınca Ejder sinirlendi. 'Gidelim, bu işi çözelim.' dedi. Fakat Emre de geç olduğunu söyleyerek gitmedi. Tartışmaya başladılar. Ben bu sebeple evden çıktım. Bıçakla peynir kesilmişti. Bıçak televizyonun yanındaydı. Ben çıktıktan sonra ne olduğunu bilmiyorum." iddiasında bulundu.

- "Hatırlamıyorum"

Sanıklardan Emre Karakuş ise suçsuz olduğunu ileri sürerek, şu savunmayı yaptı: