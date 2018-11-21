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SIM kartı cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:53 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, yeni alınan SIM kartın çalışmaması nedeniyle çıkan kavgada arkadaşlarını bıçakla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakim karşısına çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni alınan SIM kartın çalışmaması nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Bedirhan Alkan (18) ve Emre Karakuş (25) ile avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanık Bedirhan Alkan, cinayetle hiçbir alakasının olmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Sanık Alkan, olay günü maktul ile aynı evde olduklarını belirterek, "Arkadaşım Emre Karakuş ve Ejder As ile oturuyorduk. Emre, Ejder'e bir telefon hattı satın almış. Hat açılmayınca Ejder sinirlendi. 'Gidelim, bu işi çözelim.' dedi. Fakat Emre de geç olduğunu söyleyerek gitmedi. Tartışmaya başladılar. Ben bu sebeple evden çıktım. Bıçakla peynir kesilmişti. Bıçak televizyonun yanındaydı. Ben çıktıktan sonra ne olduğunu bilmiyorum." iddiasında bulundu.

- "Hatırlamıyorum"

Sanıklardan Emre Karakuş ise suçsuz olduğunu ileri sürerek, şu savunmayı yaptı:

"Ejder'in evinde otururken isteği üzerine satın aldığım hat açılmamış. Bana 'SIM kartım neden açılmıyor?' dedi. Bana tokat attı. 'Bu işi hallet.' dedi. Ben de işimin olduğunu ve gidemeyeceğimi söyledim. Kendisi bana küfür ederek, üzerime yürüdü. Bedirhan bizi ayırmaya çalıştı. Bu sırada Ejder mutfaktan bıçak aldı. Bıçağı karnıma sapladı. Yere düştüm. Bedirhan ve Ejder kavga etmeye devam etti. Ejder evden koşarak çıktı. Bedirhan da peşinden çıktı. Ejder'in bana sapladığı bıçak Bedirhan'ın elindeydi. Dışarı çıktıklarında ne olduğunu bilmiyorum. Bayılmışım, hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde dışarı çıktım. Bedirhan'ın elindeki bıçak nasıl benim elimde bulunmuş bilmiyorum. Bedirhan'ın apartmandan çıkarken Ejder'i bıçakladığını düşünüyorum.Ya da benim bıçaklandığım odanın dışında bıçaklanmıştır. Suçsuzum ve şikayetçiyim. "

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bedirhan Alkan'ın tahliyesine, Emre Karakuş'un ise mevcut halinin devamına karar verdi. Duruşma, 20 Aralık'a ertelendi.

Büyükdere Mahallesi'ndeki bir evde, haziran ayında çıkan kavgada, bıçakla ağır yaralanan Ejder As, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, Bedirhan Alkan ve Emre Karakuş tutuklanmıştı.

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