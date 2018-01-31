'Şımarıklığım, sıcacığım, ömrüm'

2015 yılının son günlerinde Kaz Dağları’nda yaptıkları bir törenle evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, aşklarının meyvesini geride bıraktığımız yılın temmuz ayında kucaklarına almıştı.

Okan Ali adını verdikleri oğullarıyla dört kişilik bir çekirdek aile olan çift dönem dönem yaptıkları paylaşımlarla mutlu bir aile tablosu çiziyor. Oyuncu Ceyda Düvenci de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla mutluluğunu yine gözler önüne serdi.

Gece sette eşini özleyince yaptıkları bir İtalya seyahati sırasında çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Düvenci, bu sevgi dolu karenin altına şunları yazdı: “Çünkü sen benim aşkım… Benim şımarıklığım… En güzel kahkaham… En kuvvetli yanım… Sıcacığım… Ömrüm… Dostum… Eşim… Sette gece gece özledim… Hayatın içinde haykırasım geldi… Seni seviyorum çoook”

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