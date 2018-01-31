MAGAZİN

'Şımarıklığım, sıcacığım, ömrüm'

MAGAZİN HABERLERİ | 31.01.2018 09:26 | Son Güncelleme

Aşklarını, yaptıkları sosyal medya paylaşımları üzerinden her fırsatta gösteren oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan yeni paylaşım...

'Şımarıklığım, sıcacığım, ömrüm'

2015 yılının son günlerinde Kaz Dağları’nda yaptıkları bir törenle evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, aşklarının meyvesini geride bıraktığımız yılın temmuz ayında kucaklarına almıştı.

Okan Ali adını verdikleri oğullarıyla dört kişilik bir çekirdek aile olan çift dönem dönem yaptıkları paylaşımlarla mutlu bir aile tablosu çiziyor. Oyuncu Ceyda Düvenci de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla mutluluğunu yine gözler önüne serdi.

Gece sette eşini özleyince yaptıkları bir İtalya seyahati sırasında çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Düvenci, bu sevgi dolu karenin altına şunları yazdı: “Çünkü sen benim aşkım… Benim şımarıklığım… En güzel kahkaham… En kuvvetli yanım… Sıcacığım… Ömrüm… Dostum… Eşim… Sette gece gece özledim… Hayatın içinde haykırasım geldi… Seni seviyorum çoook”

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak' ceyda düvenci

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Karadeniz'de alarm

Karadeniz'de alarm

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

Evlilik programıyla tanınmıştı! Kızı soyadını istemiyor

Evlilik programıyla tanınmıştı! Kızı soyadını istemiyor

Diğer Haberler
Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Eylül Öztürk'ten hayvanlara şiddet ve tacize tepki

Eylül Öztürk'ten hayvanlara şiddet ve tacize tepki

Klip çekimi için Dubai'ye gittiler

Klip çekimi için Dubai'ye gittiler

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Geceye damga vuran fotoğraf! Deniz Çakır...

Geceye damga vuran fotoğraf! Deniz Çakır...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.