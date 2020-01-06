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  4. Simav beyaza büründü

Simav beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın 864 rakımlı ilçesi Simav'da etkili olan kar yağışı, köyleriyle birlikte 67 bin nüfuslu turistik ilçeyi beyaza bürüdü.

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın 864 rakımlı ilçesi Simav'da etkili olan kar yağışı, köyleriyle birlikte 67 bin nüfuslu turistik ilçeyi beyaza bürüdü.
Simav'da yılın ilk kar yağışı, saat 01.30 sıralarında başladı. Kent genelini saran beyaz örtü, seyirlik görüntüler ortaya çıkardı. Sabaha beyaz sürprizle uyanan vatandaşlar, trafikte zor anlar yaşadı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yükseklerde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

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