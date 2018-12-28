HABER

Simav, buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:35 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde kar yağışının ardından gelen ayaz buzlanmaya neden oldu.

Simav, buz tuttu

Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde kar yağışının ardından gelen ayaz buzlanmaya neden oldu. İlçedeki süs havuzları ile 1450 rakımlı Gölcük Dinlenme Parkı'ndaki krater gölü buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Tüm yurdu saran soğuk hava dalgası Simav'da etkisini 3 gündür sürdürüyor. Üç gün önce yağan karın ardından tüm şehir kuru ayazın etkisinde kaldı. Soğuk havanın etkisiyle termometreler gündüz sıfırın altında eksi 4 dereceyi gösterirken, hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında eksi 11 derecelere kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşatırken, kent merkezi ve köylerindeki süs havuzları ile beraber ilçe merkezine 16 kilometre mesefedeki 1450 rakımlı Gölcük Dinlenme Parkı'ndaki krater gölü de buz tuttu. Bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan dev buz sarkıtların yanı sıra ağaçların dallarındaki karlar seyirlik görüntüler oluşturdu.

FOTOĞRAFLI

Simav, buz tuttuSimav, buz tuttuSimav, buz tuttu

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Şeker hastası için seferber oldularŞeker hastası için seferber oldular
Öğrenciler 3 boyutlu eğitim görecekÖğrenciler 3 boyutlu eğitim görecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

Erdoğan'dan 'Esad güçleri Menbiç'te' haberleri sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan flaş Menbiç yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.