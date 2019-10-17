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Simav kestanesinde hasat erken başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinin kendine has lezzeti, iriliği, rengi ve farklı aromasıyla tanınan coğrafi işaret sahibi ürünü, kestanede hasat dönemi erken başladı.

Simav kestanesinde hasat erken başladı

Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinin kendine has lezzeti, iriliği, rengi ve farklı aromasıyla tanınan coğrafi işaret sahibi ürünü, kestanede hasat dönemi erken başladı.
Türk Patent Enstitüsü'nün (TPE) coğrafi işaret listesinde yer alan ve ilçenin adıyla özdeşleyen Simav Kestanesi'nde, hasat dönemi bu yıl erken başladı. Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, kendine has lezzeti, iriliği, rengi ve farklı aromasıyla tanınan ve tamamına yakın bir kısmı Avrupa ülkelerine ihraç edilen Simav Kestanesi'nde, bu yıl olgunlaşma döneminin erken başladığını söyledi. Üreticilerin bölgede sağlık deposu olarak bilinen tescilli ürünü hasat etmeye başladığını belirten Tokdemir, "Simav'da kestane hasadı, ekim ayının sonlarında kasım ayının başlarında sırık yardımıyla yapılıyor. Üreticiler sırık yardımıyla düşürdükleri kestaneleri, ağaç diplerinden toplayıp, bir bölgede yer altında saklayarak dikenli kabuklarından ayrılmasını bekliyor. 15- 20 günlük bir sürecin ardından da toptan veya perakende olarak satışa sunuyor. Simav'da kestane, ilçenin kuzeyinde yer alan 1250 rakımlı Simav Dağı'nın yamaçlarındaki 10 köyde ormanlık alanda yetişiyor. Yılda ortalama 2 bin ton civarında elde edilen üründen, ilçe ve ülke ekonomisine 40 milyon liralık döviz girdisi sağlanıyor" dedi.
Köyleri dolaşarak üreticilere bazı konularda uyarılarda bulunduklarını söyleyen Tokdemir, "İlçemiz ekonomisinin can damarlarından birisini oluşturan kestanede, son yıllarda kanser ve mürekkep hastalığı baş gösterdi. Bu da ağaçlarda verim kaybına ve kurumalara neden oluyor. Bu sebeple kestane kanserine dayanıklı çeşitlerle 2020 yılında örnek bahçe kurma projelerimiz var. Kansere dayanıklı fidanlarla kestane üretimi yapılan köylerimizde 50 dekar bahçe kurmak istiyoruz. Ayrıca üreticilerimize sırıkla hasat esnasında ağaçlarda yara açmamaları hususunda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

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Simav kestanesinde hasat erken başladıSimav kestanesinde hasat erken başladıSimav kestanesinde hasat erken başladıSimav kestanesinde hasat erken başladı

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