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Simav şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), DHA)- TUNCELİ'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan (23), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Simav şehidini uğurladı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), DHA)- TUNCELİ'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan (23), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın cenazesi, havayoluyla Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na getirildi. Ardından cenaze aracına konulup karayoluyla Simav'ın Yeniköy köyüne götürüldü. Çiftçi baba Mustafa Üçkan (50), anne İftadiye Üçkan (47) ve ağabey Oğuz Üçkan (28) ile Simavlılar şehidini karşıladı. Şehidin cenazesi ilk olarak evinin önüne götürülerek helallik alındı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşını görer anne İftadiye Üçkan, büyük üzüntü yaşarken, "Ben sana doyamadım. Ben bu acıya nasıl dayanacağım ? Ah yavrum ah kuzum." diyerek feryat etti. Annenin feryatları, yürek sızlattı. Şehidin fenalık geçiren annesi ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
NAMAZ MEYDANDA KILINDI
Şehit Uzman Çavuş Üçkan'ın cenazesi, cami yetersiz kalacağı için köy meydanına götürüldü. Törene şehit yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya milletvekilleri MHP'li Ahmet Erbaş ve AK Partili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkan Vekili Halil Ertaş, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kılınan cenaze namaz sonrası şehidin naaşı, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Emre Üçkan, Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Simav şehidini uğurladıSimav şehidini uğurladıSimav şehidini uğurladıSimav şehidini uğurladı

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