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Simav şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 17:54 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Ankara'daki hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Ankara'daki hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Aralık akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, yaralandı. Uzman Onbaşı Tunç, kaldırıldığı Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doktorların müdahalesine rağmen dün kurtarılamayarak, şehit oldu. Ailenin iki çocuğundan küçüğü olan Uzman Onbaşı Tunç'un cenazesi, dün akşam saatlerinde askeri uçakla Uşak Havalimanı'na, buradan da karayolu ile memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi, Güney beldesine götürüldü.
Bekar olan şehidin, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morgu'nda bekletilen cenazesi, bugün yakınları ve askerler tarafından alınıp, Güney Belediye Meydanı'na getirildi. Şehit Uzman Onbaşı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu meydana geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada düzenlenen askeri törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve ilçe halkı katıldı.
Törende, şehidin babası Recep Tunç, anne Gülizar Tunç ve ağabeyi Yusuf Tunç'un tabuta sarılıp, ağladı. Anne Gülizer Tunç'un "Peygamberimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize bizden selam götür. Bizlere de ahiret gününde şefaatçi ol benim mavi gözlüm" diyerek, gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.
Kütahya Valisi Ömer Toraman ile Tarım Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve diğer protokol üyeleri şehidin ailesine başsağlığı diledi.
Kütahya Müftü Vekili Mehmet Uzunca'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un tabutu, askerlerin omzunda Güney Mezarlığı'na götürüldü. Şehit Uzman Onbaşı, burada toprağa verilirken, tabutundaki Türk bayrağı babasına teslim edildi.

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