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“Simav Zeybeği Anıt Heykeli” törenle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, sarı ve mor zeybekler yareni “Simav Zeybeği Anıt Heykeli” açılışı yapıldı.Simav’ın girişindeki Hastane kavşağında düzenlenen “Simav Zeybeği Anıt Heykeli” açılışında bir konuşma yapan Simav Belediye Başkanı Av.Adil Biçer “Yarencilik kültürünü Türkiye ve Dünya çapında temsil eden efe anıt heykelinin açılışını yapacağız.

“Simav Zeybeği Anıt Heykeli” törenle açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, sarı ve mor zeybekler yareni “Simav Zeybeği Anıt Heykeli” açılışı yapıldı.
Simav’ın girişindeki Hastane kavşağında düzenlenen “Simav Zeybeği Anıt Heykeli” açılışında bir konuşma yapan Simav Belediye Başkanı Av.Adil Biçer “Yarencilik kültürünü Türkiye ve Dünya çapında temsil eden efe anıt heykelinin açılışını yapacağız. Anıt heykelin yapımında emeği geçen, başta sarı ve mor zeybekler yaren başı nezdinde tüm yarenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Simav Kaymakamı Halim, Belediye Başkanı Biçer ve Büyük Yaren Başı Mert’in birlikte açılışını gerçekleştirdikleri anıt heykelinin önünde hatıra fotoğrafları çekilerek tören sona erdi.
Açılış törenine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Simav sarı ve mor zeybek yarenleri, Büyük Yaren Başı Rıza Mert, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Simav Zeybeği Anıt Heykeli” törenle açıldı

“Simav Zeybeği Anıt Heykeli” törenle açıldı

“Simav Zeybeği Anıt Heykeli” törenle açıldı

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