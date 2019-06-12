HABER

Simav'a şehit acısı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:23 | Son Güncelleme

  Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada Uzman Jandarma Çavuş 23 yaşındaki Emre Üçkan şehit düştü.

Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada Uzman Jandarma Çavuş 23 yaşındaki Emre Üçkan şehit düştü. Acı haber, şehidin memleketi Kütahya'nın Simav ilçesini yasa boğdu. Şehidin operasyondan önce ailesini arayıp, helallik istediği öğrenildi.
Tunceli'de dün (salı) saat 21.00 sıralarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, Uzman Jandarma Çavuş 23 yaşındaki Emre Üçkan şehit düştü. Acı haber, bugün sağlık ekipleri ve yetkililer tarafından şehidin Simav'a bağlı Yeniköy Köyü'nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberini öğrenen çiftçi baba 50 yaşındaki Mustafa Üçkan, anne 47 yaşındaki İftadiye Üçkan ve çiftçi ağabey 28 yaşındaki Oğuz Üçkan, yasa boğuldu. Şehidin ailesinin tek katlı müstakil evine, Türk bayrağı asıldı. İki kardeşten küçüğü olan şehit Emre Üçkan'ın, 5 yıldır Tunceli'de görev yaptığı ve görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı belirtildi. 2.5 ay önce izne geldiği öğrenilen şehit Emre Üçkan'ın dün (salı) kendilerini telefonla aradığını belirten Oğuz Üçkan, "Operasyona çıkıyorum. Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin' dedi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), DHA)

=======================

PARTNER Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali... Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali...
Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorumEşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum
Parayı bulan uygarlığın simgesi ile gelir elde ediyorlarParayı bulan uygarlığın simgesi ile gelir elde ediyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!

Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tehlikede olan beyazbantlı dağ engereği Nemrut'ta ortaya çıktı

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Günlük burç yorumları 12 Haziran Çarşamba - Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Çaldıran'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Yol ortasında kalan mezarın başında dua ediyorlar

Orada olanları bilen ellerini açıp dua etmeye başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.