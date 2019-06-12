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Simav'a şehit acısı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın (23) acı haberi, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Üçkan'ın, operasyondan önce ailesini arayıp, helallik istediği öğrenildi.

Simav'a şehit acısı düştü

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- TUNCELİ'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın (23) acı haberi, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Üçkan'ın, operasyondan önce ailesini arayıp, helallik istediği öğrenildi.
Tunceli'de dün saat 21.00 sıralarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın acı haberi, bu sabah sağlık ekipleri ve yetkililer tarafından Simav'a bağlı Yeniköy köyünde yaşayan ailesine verildi.
Şehit haberini alan çiftçi baba Mustafa Üçkan (50), anne İftadiye Üçkan (47) ve ağabey Oğuz Üçkan (28), gözyaşı döktü. Şehit ailesinin tek katlı evine, Türk bayrağı asıldı.
İki kardeşin küçüğü olan şehit Emre Üçkan'ın, 5 yıldır Tunceli'de görev yaptığı ve görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı belirtildi.
2,5 ay önce izne geldiği öğrenilen Emre Üçkan'ın ağabeyi Oğuz Üçkan, kardeşinin kendilerini dün telefonla aradığını anlatarak, "Operasyona çıkıyorum. Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin' dedi" diye konuştu.

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