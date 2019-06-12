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Simav'a şehit acısı düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:54 | Son Güncelleme

CENAZE SİMAV'A GETİRİLDİ Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın (23) cenazesi, havayoluyla Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na ulaştırıldı.

CENAZE SİMAV'A GETİRİLDİ

Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın (23) cenazesi, havayoluyla Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na ulaştırıldı. Ardından cenaze aracına konulup karayoluyla Simav'ın Yeniköy Köyü'ne getirildi. Çiftçi baba Mustafa Üçkan (50), anne İftadiye Üçkan (47) ve ağabey Oğuz Üçkan (28) ile Simavlılar şehidini karşıladı. Şehidin cenazesi ilk olarak evinin önüne götürülerek helallik alındı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşı karşısında anne İftadiye Üçkan, büyük üzüntü yaşarken, "Ben sana doyamadım. Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Ah yavrum ah kuzum!" diye feryat etti. Annenin feryatları, yürek sızlattı. Şehidin fenalık geçiren annesi ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
CAMİ YETERSİZ KALACAĞI İÇİN NAMAZ MEYDANDA KILINDI
İkindide kılınacak namaz için şehidin cenazesi, yerleşimdeki caminin yetersiz kalacağı gerekçesiyle köy meydana götürüldü. Şehit yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya milletvekilleri MHP'li Ahmet Erbaş ve AK Partili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkan Vekili Halil Ertaş, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi şehidini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kılınan namaz sonrası şehidin naaşı, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Emre Üçkan, Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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- Cenaze namazından görüntü
- Aileden görüntü
- Annenin feryadından görüntü
- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), DHA)

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