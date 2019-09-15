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Simav'da alevler 8 hektar çam ormanına zarar verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte söndürüldü.

Simav'da alevler 8 hektar çam ormanına zarar verdi

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte söndürüldü. Yangında, 8 hektarlık çam ormanı zarar gördü.
Simav'a 35 kilometre mesafedeki Sudöşeği Köyü Korucuk Tepesi'ndeki ormanlık alanda, saat 08.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Simav Orman İşletme Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz ile karadan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter ile havadan müdahale edildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yangın saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, soğutma çalışmaları devam eden yangında 8 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü, can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.
Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.

FOTOĞRAFLI

Simav'da alevler 8 hektar çam ormanına zarar verdi

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