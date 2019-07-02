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Simav'da çilek üreticisi rekolte ve fiyattan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:08 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki çilek hasadının sonuna gelen üreticiler, 500 dekardan 500 ton civarında ürün elde etti.

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki çilek hasadının sonuna gelen üreticiler, 500 dekardan 500 ton civarında ürün elde etti. Kilosu 5 ile 8 liradan satılan çileğin rekoltesi ve fiyatı, üreticiyi memnun etti. Kaymakamlık ile Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde 12 yıl önce Simav ilçesinde kiraz ve vişnenin yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinde hasat döneminin sonuna gelindi. 400 dekarı Koyunoba köyünde olmak üzere Kiçir ve Kızılcık köyleriyle birlikte Simav'da toplam 500 dekarlık arazide çilek ekimi yapıldı. 500 dekar araziden, 500 tonu aşan çilek hasat edildi. Kilogram fiyatı 5 ila 8 lira arasında değişen ürünün rekoltesi ve fiyatı, üreticiyi sevindirdi. Koyunoba Muhtarı Mustafa Aslantaş (44), "Bölgenin en iyi ve en kaliteli çileği Koyunoba çileği. Rengi, aroması, kendine has lezzeti ve yola dayanıklılığı gibi özellikleri sayesinde tercih ediliyor" dedi. Koyunoba'daki üreticilerden Selime Kaymak (48) ise "Çilek bu sene de yüzümüzü güldürdü. Ben yalnız yaşayan birisiyim. Tek umudum çilekler. Bize bu çilek tarımını önerenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. Köy sakinlerinden İsmail Kaymaz (62) da "Çilek yüzümüzü güldürdü. Köyümüzde bu ürünün yetişmesi için öncülük edenlere teşekkür ederiz" dedi. TEK SORUN SU Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner (59), çilek üreticisinin tek sorununun su olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bu sorunun da bölgeye bir sulama göleti yapılarak çözüleceği günler yakın. Sulama göletinin plan ve projesi hazır. Gerçekleştiği takdirde bölgede çilek üretimi, 2 bin 500 dekara kadar çıkabilir. Bu da bölgenin gelişip kalkınmasında büyük bir gelişme demektir."

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