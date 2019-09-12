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Simav'da, okul çevrelerinde denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 18:18 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Simav'da, okul çevrelerinde denetim

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.
Simav'da görevli polis ekiplerinin yaptığı eş zamanlı denetimlerde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi eğitim kurumlarının çevrelerinde kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Okul önlerinde bekleyen ve bu kurumlarla ilgisi olmayan kişiler uzaklaştırıldı. Ayrıca okul servisleri de denetlenirken, genel trafik uygulamaları, gerçekleştirildi. Uygulamada trafik ekipleri, servis şoförlerinin sürücü taşıma belgelerini kontrol etti, hız yapmamaları ve emniyet kemerlerini takmaları yönünde uyarılarda bulundu. Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan trafik ekipleri, çocuklara emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlattı. Bazı servis şoförleri, denetimden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emniyet ekiplerinden kontrolleri sürekli hale getirmelerini istedi.

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Simav'da, okul çevrelerinde denetimSimav'da, okul çevrelerinde denetim

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