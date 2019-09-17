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Simav'da vişne ve kiraz yerine goji berry

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünde Ziraat Odası'nın önderliğinde deneme üretiminde başarılı sonuç alınan ve vatandaşlar arasında kurt üzümü olarak bilinen 'goji berry'nin tanıtımı için tarla günü etkinliği düzenlendi.

Simav'da vişne ve kiraz yerine goji berry

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünde Ziraat Odası'nın önderliğinde deneme üretiminde başarılı sonuç alınan ve vatandaşlar arasında kurt üzümü olarak bilinen 'goji berry'nin tanıtımı için tarla günü etkinliği düzenlendi.
Simav'da su sıkıntısı başlayınca üretici kiraz ve vişneye alternatif olarak goji berry dikti. Özellikle soğuk iklimi seven goji berry, Türkiye'nin çoğu bölgesinde rahatlıkla kendine yetişme alanı bulmakta. Meyveleri taze ve kurutulmuş olarak değerlendiriliyor. Toplanan kurt üzümleri, meyve suyu, çorba ve çay yapımında kullanılıyor. Çakırlar köyünde Güngör Yüksel adlı çiftçinin 1 dekarlık arazisinde fidanı dikilen üründen olumlu sonuç alındı. Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Simavlı çiftçilerin atadan dededen kalma yöntemlerle klasik ürünler yetiştirmeye devam ettiğini belirterek, "Artık bu klasik gelenekten vazgeçme zamanı geldi. Tüm dünya gelecek vaat eden ürünlere yöneliyor. Çakırlar köyümüzde çiftçilerimiz genellikle kiraz ve vişne üretimi yapıyorlar. Burada su sıkıntısı başladı. Kiraz ve vişneye alternatif olarak seçtiğimiz 'goji berry' ürününün tanıtımı için tarla günü düzenledik. Umarım üreticisine çok iyi bir gelir sağlayan ve gelecek vaat eden bu bitki ilçemizde yaygınlaşır, Simavlı çiftçi de gelir düzeyini artırır" dedi. Goji berrynin deneme üretimini gerçekleştiren çiftçi Güngör Yüksel de "Goji berryi bir kez suladım. Çok iyi mahsul verdi. Herkese tavsiye ediyorum. Ben bu yıl üretimi 5 dekara çıkaracağım. Goji berry, kiraz ve vişneye oranla daha fazla gelir sağlıyor. Tüm çiftçi kardeşlerimize de tavsiye ediyorum" diye konuştu.
GOJİ BERRYDEN 19 DEKARDAN 400 BİN TL GELİR
Simav'da düzenlenen goji berry tarla günü etkinliğine Aksaray'da 19 dekarlık bir alanda bu ürünü yetiştiren Mehmet Tekin de katıldı. Tekin etkinlikte yaptığı konuşmada Niğde Aksaray'da 4 yıl önce 19 dekarlık bir alanda ürettiği goji berry ürününden bu yıl 400 bin TL gibi bir gelir elde ettiğini ve bu bitkiyi her üreticiye tavsiye ettiğini söyledi. Tarla gününe Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler ve vatandaşlar da katıldı. Katılımcılar, konuşmaların ardından goji berry üretimi yapılan tarlayı gezdi. Tarla günü etkinliğine katılan vatandaşlar Kaymakam Halim ve protokol üyeleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

FOTOĞRAF

Simav'da vişne ve kiraz yerine goji berrySimav'da vişne ve kiraz yerine goji berrySimav'da vişne ve kiraz yerine goji berrySimav'da vişne ve kiraz yerine goji berry

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