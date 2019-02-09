Simav'da yün fabrikasındaki trafo patladı: 2 yaralı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde, yün yıkama fabrikasında trafo panelinin patlaması sonucu çıkan yangında, 1'i ağır 2 işçi yaralandı.
Yangın, öğleden sonra Yeşilova Mahallesi'nde çıktı. Bahri Özyurt’a (59) ait yün yıkama fabrikasında, iddiaya göre trafo panelinin aşırı ısınması sonucu patlama meydana geldi. Çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki enerjiyi kesen itfaiye ardından yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden Durkadın Hazar ve Veli Aksan'ın (26) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Durkadın Hazar ayakta tedavi edilirken, durumunun ağır olduğu belirlenen Veli Aksan ise Kocaeli'ye sevk edildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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