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Simav'daki termal tesislerde bayram bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde belediyeler tarafından işletilen 800 yatak kapasiteli Eynal Kaplıcaları başta olmak üzere 400 yataklı Çitgöl ve 200 yataklı Naşa Kaplıcaları'ndaki 9 günlük Kurban Bayramı hareketliliği belediyelerin yanı sıra ilçedeki esnafın da yüzünü güldürdü.

Simav'daki termal tesislerde bayram bereketi

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde belediyeler tarafından işletilen 800 yatak kapasiteli Eynal Kaplıcaları başta olmak üzere 400 yataklı Çitgöl ve 200 yataklı Naşa Kaplıcaları'ndaki 9 günlük Kurban Bayramı hareketliliği belediyelerin yanı sıra ilçedeki esnafın da yüzünü güldürdü.
Simav'daki şifalı suları ile ünlü termal tesisler, Kurban Bayramı'nda şifa ve tatili birarada yakalamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Birbirlerine çok yakın mesafedeki her üç kaplıcadaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaşanan yüzde 100'lük doluluk oranı bir yandan belediyelerin kasasını doldururken diğer yandan da alışveriş için ilçe merkezine çıkan tatilciler nedeniyle Simavlı esnafın da yüzünü güldürdü. Simav'da belediyeler tarafından işletilen 3 kaplıca Türkiye Sağlık Turizmi Derneği verilerine göre ülke genelindeki mevcut 1570 kaplıca içerisinde en şifalı kaplıcalar arasında ilk sıralarda gösteriliyor. Simav'daki kaplıcalarda müşterilere apart tarzı motellerle hizmet veriliyor. Termal tesislerde yer altından çıkan 160 derecelik şifalı sular romatizma başta olmak üzere siyatik, lumbago, cilt ve deri, kırık ve çıkıklar, egzama, nevrit, nevralji, kireçlenme, mide ülseri, böbrek taşlarının dökülmesi, ruhen ve bedenen görülen yorgunlukların yanı sıra bazı cinsel rahatsızlıklara da iyi geliyor. Simavlı dondurmacılık yapan Latif Hodo (56), "Kaplıcalarımızın ilgi görmesi bizleri de memnun ediyor. Hele geçen 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kaplıcaya gelen turistler bizlerden alışveriş yaparak yüzümüzü güldürdü. Hiç bu kadar yoğunluk yaşamamıştık. Müşterilerimize yetişmekte zorlandık. Simavlı esnaf olarak kaplıcalarımızı velinimetimiz gibi görüyoruz. Kaplıcalarımızdaki yatak kapasıtesinin artırılması durumunda Simavlı esnaf olarak bizler daha çok kazanç elde edeceğimize yürekten inanıyoruz" dedi.

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Simav'daki termal tesislerde bayram bereketiSimav'daki termal tesislerde bayram bereketiSimav'daki termal tesislerde bayram bereketiSimav'daki termal tesislerde bayram bereketi

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