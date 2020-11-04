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Simav’daki yangında tek katlı ev kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 01:03 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yavı köyünde, baca tutuşması sonucu çıkan yangında tek katlı ev yanarak kül oldu.C Edinilen bilgiye göre, brahim İleri (70) ve eşi Zeynep İleri’nin (68) ikamet ettiği evde sobadan çıkan ateşin bacayı tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Simav’daki yangında tek katlı ev kül oldu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yavı köyünde, baca tutuşması sonucu çıkan yangında tek katlı ev yanarak kül oldu.
C Edinilen bilgiye göre, brahim İleri (70) ve eşi Zeynep İleri’nin (68) ikamet ettiği evde sobadan çıkan ateşin bacayı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Simav İtfaiye Müdürlüğü’nün 2 itfaiye aracı ile Orman Müdürlüğü, Çitgöl ve Naşa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yavı Köyü Muhtarı Mehmet Üstüner, evi yanan İbrahim İleri’nin, eşyaları arasındaki bin 500 TL parasının da yandığını ifade etti.
yangında tek katlı ev tamamen yanarken, yetkililer olayla alakalı soruşturma başlattı.

Simav’daki yangında tek katlı ev kül oldu

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