Simavlı başkanlar, mazbatalarını aldı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA Simav'da, İlçe Seçim Kurulu'na başvuran 6'sı AK Parti'li, 1'i MHP'li 7 belediye başkanı, mazbatalarını düzenlenen törenle teslim aldı. Mazbatasını alanlar arasında, beldelik hakkını hukuki mücadeleyle geri kazanan Kuşu'nun belediye başkanı da yer aldı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bilal Arıkız, ilk mazbatayı Simav'ın AK Parti'li Belediye Başkanı Adil Biçer'e teslim etti. Arıkız, daha sonra odasına davet ettiği belde belediye başkanlarına mazbatalarını teslim ederek, görevlerinde başarılar diledi. Mazbatasını alan Akdağ beldesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Yakup Oran, Naşa beldesinin AK Parti'li Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, Kuşu beldesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Feridun Aktay, Çitgöl beldesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Güray Güner, Demirciköy beldesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Cahit Onar ile Güney beldesinin MHP'li Belediye Başkanı Ahmet Çavdar, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Arıkız ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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