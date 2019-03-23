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Simavlı besiciler dertli Devletimizin bizim sorunlarımıza çözüm bulmasını bekliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Simav ilçesindeki besiciler, artan yem ve saman fiyatları sonrası kar edemediklerini söyleyerek; yem, mazot ve gübre fiyatlarında desteklerin artırılmasını istedi.  Simavlı besiciler, maliyetlerinin yıldan yıla artmasının sektörün geleceğini tehdit ettiğini dile getirdi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki besiciler, artan yem ve saman fiyatları sonrası kar edemediklerini söyleyerek; yem, mazot ve gübre fiyatlarında desteklerin artırılmasını istedi.
Simavlı besiciler, maliyetlerinin yıldan yıla artmasının sektörün geleceğini tehdit ettiğini dile getirdi. Üreticiler, bir çuval yeme 80-85 lira, bir balya samana ise 15 lira ödediklerini kaydetti. Devletin sütün kilogram fiyatını 1 lira 70 kuruş olarak belirlemesine karşın, firmaların daha düşük fiyat verdiklerini söyleyen üreticiler, böyle giderse hayvanlarını mezbahalara götürüp, kestirmekten başka çarelerinin kalmayacağını söyledi.
Kütahya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Nurullah Çakan (45), Sektördeki sıkıntılarımız maalesef devam etmekte. Girdi maliyetlerine bağlı olarak üreticimiz yaptığı faaliyetlerden yeterince kar edemiyor. Bundan dolayı da umduğu karı bulamıyor. Ayrıca sektördeki bir başka sıkıntımız çalışma şartları. Gece- gündüz, cumartesi- pazar veya bayram, her saat çalışmak zorunda olduğu için yeni nesiller sektöre çok sıcak bakmıyor. Bu şekilde giderse, deneyimli üretici ve yetiştirici sayımızın son derece azalacağı endişesi taşımaktayız. Bununla alakalı devletimizin birçok destek ve sektörü ayakta tutma adına katkıları bulunmasına rağmen bunlar yeterli değil diye konuştu.
MAZOTTA, GÜBREDE BİRAZ DAHA UCUZLUK SAĞLASIN
Tarım ve Orman Bakanı'ndan yardım isteyen besicilerden Yaşar Yurday (40), İki yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Sütlerimizi alan yok. Yem fiyatları tavan yaptı. Yemin çuvalını 80-85 liradan alıyoruz. Samanın balyası 15 lira oldu. Hayvancılık tamamen bitti. Devletimizden isteğimiz yanımızda olsun. Yemleri ucuzlatsın. Mazotta, gübrede biraz daha ucuzluk sağlasın. Biz de kendimiz ekip biçelim. Maliyetlerimizi düşürelim. Eskiden yemin çuvalını 50 liraya, samanın balyasını 7 liradan alıyorduk. Şimdi fiyatlar oldukça arttı. Durum böyle devam ederse, biz bu güzelim hayvanlarımızı mezbahalara götürüp kestirmek zorunda kalacağız. Böyle olunca, köyden şehre göç çoğalacak. Şehirlerde geçinmek zor. İşsizlik zaten had safhada. Devletimizin bizim sorunlarımıza çözüm bulmasını bekliyoruz diye konuştu.

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