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Simba: Singapur'da yapay döllenme yoluyla dünyaya gelen aslan yavrusu

28.01.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Simba: Singapur'da yapay döllenme yoluyla dünyaya gelen aslan yavrusu

Singapur Hayvanat Bahçesi, başarılı bir yapay döllenme sonucu dünyaya gelen ilk aslan yavrusu Simba'yı tanıttı.

Singapur Hayvanat Bahçesi**, başarılı bir yapay döllenme sonucu dünyaya gelen aslan yavrusu Simba'yı tanıttı.**

Simba, babası Afrika aslanı Mufasa ile ne yazık ki hiç karşılaşamayacak. Çünkü çok yaşlı olan Mufasa, spermi alındıktan kısa süre sonra ölmüştü.

Mufasa hayatı boyunca fazla agresif bir aslan olduğu için dişi bir aslanla başarılı bir çiftleşme yaşayamamıştı.

Hayvanat Bahçesi, Mufasa'nın genlerini nadiren uygulanan başka bir yöntemle sonraki kuşaklara taşımaya karar verdi.

Singapur Hayvanat Bahçesi sözcüsü, 20 yaşına gelen ve bütün kardeşlerinden 6 ila 10 yıl uzun yaşayan Mufasa'nın artık iyice güçten düştüğü ve iyice tükendiği bir dönemde uyutularak hayatına son verilmeden önce sperminin alındığını söyledi.

BBC'ye konuşan sözcü, "Mufasa'dan narkoz etkisinde olduğu sırada, ikincil, ama soyunun o öldükten sonra da devamı açısından çok önemli bir işlemle sperm alındı" dedi.

Sağlıklı ve hareketli

Sağlıklı bir şekilde üçüncü ayını dolduran Simba gayet sağlıklı ve hareketli görünüyor.

Babası gibi adını bir Disney filmi kahramanından alan Simba aslında Ekim ayında doğdu ama hayvanat bahçesi onun doğumunu kamuoyuna müjdelemek için ilk aylarını sağlıklı bir şekilde geçirmesini bekledi.

Annesinin süt bezlerindeki bir enfeksiyon yüzünden ilk aşamada biberonla beslenen Simba ile annesinin yine de birbirine çok düşkün oldukları da açıklandı.

Singapur Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Sağlık ve Araştırma Merkezi'ne göre Simba, "sağlıklı ve meraklı bir küçük aslan olarak büyüyor" ve özellikle de hasırdan yapılmış top şeklindeki oyuncağına çok düşkün:

"Süte ek olarak yavaş yavaş verilmeye başlanan az miktarlardaki eti severek yiyor ve günlerinin önemli bir kısmını bakıcılarının gelişimine yardımcı olmak için ürettiği çeşitli oyuncaklarla oynayarak geçiriyor."

Simba'nın Mufasa'nın genlerini, hayvanat bahçelerindeki aslan nüfusunun gen havuzuna katmasının doğal yaşamın korunması bakımından özel bir önemi var.

Afrika aslanları, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından "nüfusu kırılgan" hayvan türleri arasında sayılıyor.

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