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Simcox: "Bağdadi'nin ölümü IŞİD'in zayıflatılması için fırsat"

07.11.2019 20:15 | Son Güncelleme

Washington’daki Heritage Vakfı terörle mücadele uzmanı Robin Simcox, Ebu Bekir El-Bağdadi'nin ölümünün, terörle mücadelede atılmış önemli bir adım ve IŞİD'in zayıflatılması için önemli bir fırsat olduğu görüşünde

Simcox: "Bağdadi'nin ölümü IŞİD'in zayıflatılması için fırsat"

IŞİD lideri Ebu Bekir El-Bağdadi, Suriye’nin İdlib kırsalındaki Barişa bölgesinde düzenlenen bir operasyonda öldürüldü, bu haberi de Başkan Donald Trump açıkladı.Uzun süre sessizliğini koruyan IŞİD, lideri Bağdadi’nin öldüğünü bir ses kaydıyla doğruladı. Terör örgütü, yeni liderinin Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi olduğunu açıkladı.

Washington’daki Heritage Vakfı terörle mücadele uzmanlarından Robin Simcox, bugün Amerika’da en çok tanınan teröristin Bağdadi, en tanınmış terör örgütününse IŞİD olduğunu düşünüyor.

“Bu yüzden Amerikalılar Bağdadi’ye baskın yapmaya odaklanmıştı. Bu ayrıca, bu tür terörle mücadele operasyonlarında bölgedeki ABD özel kuvvetlerine neden ihtiyaç duyulduğu konusunda da bir hatırlatma oldu. Bağdadi'nin ölümünün Ortadoğu'nun karşılaştığı sorunları çözemeyeceğini düşünüyorum. Bağdadi'nin ölümü bu sorunları temelde değiştirmeyecek. IŞİD dünyanın dört bir yanında birçok kişiyi öldürdü. Amerika dahil dünyanın her yerinde, batıda saldırılar düzenledi. Orta Doğu ve Afrika'da ortakları, işbirlikçileri var. Umulan Bağdadi’nin ölümünün, örgüt içinde kaos yaratması, böylece grubun zayıflatılması için bir fırsat haline gelmesi” diyen Simcox, “ Bence IŞİD Bağdadi öldüğü için herşeyini toplayıp çekip gitmeyecek. Ancak ölümü, ABD ve müttefikleri için, grup içinde yaşanabilecek bölünmeden istifade etmek için bir fırsat sağlıyor. Çünkü IŞİD’in dünya çapındaki işbirlikçileri örgüte değil, Bağdadi’ye bağlılık sözü verdi” diye ekliyor.

Askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri de, kilit konumdaki IŞİD liderleri ve militanlarını bertaraf etmenin, örgütü zayıflatmakla birlikte tamamen ortadan kaldıramayacağını düşünüyor. Liderini kaybetse bile IŞİD’in ayakta kalacak şekilde yapılandığına dikkat çeken Amerikalı yetkililer, Suriye ve Irak’ta darbe alan örgütün, toprak kayıplarından tahmin edilenden daha az etkilendiğini söylüyor.

Başkan Donald Trump, Bağdadi'nin ölümünden sonra yerine geçeceği tahmin edilen bir teröristin daha baskında öldürüldüğünü açıkladı. İsim vermeyen Trump, "Ebu Bekir El-Bağdadi'nin bir numaralı halefinin Amerikan birliklerince yok edildiğini doğruladık. Kendisi büyük olasılıkla en üst mevkiye gelecekti. Artık o da ölü" mesajı paylaştı. Bu da örgütün etkisinin azalacağı yolunda olumlu bir sinyal olarak algılandı.

“ Umutlar, Bağdadi’nin ölümüyle dünya çapında terör tehdidinin azalacağı yönünde. Yalnızca lider Bağdadi değil, çok sayıda üst düzey yönetici de öldürüldü. İŞİD’in elindeki toprakların büyük bölümü geri alındı. Finans kaynaklarının bir kısmına erişimleri engellendi. Propoganda kanalları kapatıldı. Bağdadi’nin öldürülmesi de çok büyük bir kazanım oldu. Artık bu noktada yapmamız gereken örgütün dağılması için gerekli baskının uygulanadığından emin olmak çünkü örgütün ne tür bir grup olduğu ve gelecekte ne gibi bir tehdit oluşturabileceği konusunda bir fikrimiz var” diye konuşan Simcox
Türkiye’nin konumu ve yabancı savaşçılar konusunda harcadığı çabaların öneminini şu sözlerle açıkladı: ”Türkiye çok stratejik bir konumda. Suriye’deki kaos ortamı, IŞİD’in doğuşunda önemli bir etkendi. Yabancı savaşçılar önce Türkiye'ye uçuyorlar ve daha sonra Suriye’ye geçiyorlar ve ilk fırsatta örgüte katılıyorlardı. Bu yüzden uzun bir süredir Türkiye, IŞİD'e karşı mücadelede çok etkin ve stratejik bir rol oynuyordu. Ve Başkan Trump da, operasyonla ilgili açıklamasında bu operasyonda Türkiye'nin ne kadar yardımcı olduğuna açıkça değindi. Bu yüzden iki ülke arasında işbirliği için, gerçek bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz.”

Başkan Donald Trump, başkomutan sıfatıyla bu başarıyı sahiplense de, Robin Simcox, istihbarat paylaşımının gücünü “Bu hiç kimse için kişisel bir başarı değil. Sadece Başkan’ın başarısı değil. Özellikle istihbarat teşkilatlarının bilgi toplaması konusunda başarı sağlandı ki ABD’nin bazı müttefikleri de bilgi paylaşımında bulundu. Açıkçası bu çok titizlikle hazırlanmış bir plandı. Tabii ki Başkan Trump, operasyonun yapılmasına yeşil ışık yaktığı için övgüyü hakediyor ama bu, bir kişi ya da bir yönetimi aşacak kadar büyük bir başarı” sözleriyle ifade ediyor.

Artık gözler yeni lideriyle örgütün bundan sonra atacağı adımlarda. Ancak genel kanı, topraklarının önemli kısmını kaybetmesine rağmen, IŞİD’in dünyanın çeşitli yerlerinde hala uyuyan hücreleri olduğu ve bazı savaşçılarının Suriye’nin çöl bölgelerinde ve Irak’ın bazı kentlerinde gizlenmeye devam ettiği yönünde. Bu da ABD öncülüğündeki koalisyonun faaliyetlerinin devam edeceği anlamına geliyor. 14 Kasım’da Washington’da biraraya gelecek olan, Türkiye dahil 60’ın üzerindeki ülkeden Dışişleri Bakanları da bu faaliyetleri gözden geçirecek.

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