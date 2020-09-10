SİMDER ve STK’lardan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Bir televizyon programında Sakaryalılara ve imam hatiplilere yönelik hakaret edici sözleriyle gündeme gelen Erol Mütercimler hakkında Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK), suç duyurusunda bulundu.

Görevinden istifa eden Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, bir televizyon programında Sakarya halkına hakaretler savurarak ve imam hatip mezunlarını hedef alarak yaptığı açıklamalardan sonra Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK), suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde bir araya gelen grup üyeleri, Mütercimler’in katıldığı televizyon programında Sakaryalılara ve imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, Erol Mütercimler’in imam hatip mezunlarına açık açık hakaretlerde bulunarak aşağıladığını ve Sakarya’ya dair yaptığı konuşmasıyla vatandaşlara hadsiz ithamlarda bulunduğunu belirtti.

İmam hatiplilere yönelik yapılan çirkin konuşmanın Türkiye’yi hedef aldığını dile getiren Sakarya İmam Hatipliler Derneği başkanı Yahya Bakır, “69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli, alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. 72 farklı milletin yaşadığı kardeşlik coğrafyası Sakarya’mızın bu ithamların da ötesinde zan altında bırakılması ve alenen suçlanması büyük bir haksızlıktır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz” dedi.

Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya gelen ve Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Hak-İş Sakarya İl Temsilcisi Mesut Gökdemir, “Ülkemizin her bölgesinden, Kafkasya, Balkanlar, ve Karadeniz kökenli yurttaşlarımızın yaşadığı bu bölge, vatan için, millet için her zaman ön saflarda mücadele etmiş bu güzel halkı, FETÖ gibi hain bir terör örgütü ile bağdaştırmış, Milli Mücadele’ye karşı çete kurmakla itham etmiş ve aşağılamıştır. Sakarya Milli İrade STK’ları olarak buradan haykırıyoruz, bu gibi söylemleri kim yaparsa yapsın, her zaman karşısında bizleri bulacak, milli iradeyi bulacak. Yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacak, hesabını ise adalet önünde vereceğini bir kez daha değerli halkımıza duyuruyoruz” diye konuştu.

