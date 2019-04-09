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"Şimdi Ankara'ya hizmet etmek zamanıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Seçim süreci boyunca Ankaralı hemşehrilerimizle oturduk, konuştuk. Sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, sanayici ve iş adamlarımızla bir araya geldik ve Ankara’nın neye ihtiyacı var, Ankaralılar neler istiyor, tek tek konuştuk, notlar aldık. Bu doğrultuda da projelerimizi geliştirdik. Şimdi Ankara’ya ve Ankaralıya hizmet etmek zamanıdır"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim süreci boyunca Ankaralı hemşehrilerimizle oturduk, konuştuk. Sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, sanayici ve iş adamlarımızla bir araya geldik ve Ankara’nın neye ihtiyacı var, Ankaralılar neler istiyor, tek tek konuştuk, notlar aldık. Bu doğrultuda da projelerimizi geliştirdik. Şimdi Ankara’ya ve Ankaralıya hizmet etmek zamanıdır." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yavaş, başkenti 5 yıl boyunca ortak akılla yöneteceği, bu sürede 100'ün üzerinde projeyle kenti turizmin, sanayinin, ekonominin, yeşilin, ulusal ve uluslararası organizasyonların merkezi haline getireceğini belirtti.

Vatandaşların tüm projeleri "mansuryavas.com.tr" internet adresinden takip edebileceğini bildiren Yavaş, "Seçim süreci boyunca Ankaralı hemşehrilerimizle oturduk, konuştuk. Sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, sanayici ve iş adamlarımızla bir araya geldik ve Ankara’nın neye ihtiyacı var, Ankaralılar neler istiyor, tek tek konuştuk, notlar aldık. Bu doğrultuda da projelerimizi geliştirdik. Şimdi Ankara’ya ve Ankaralıya hizmet etmek zamanıdır. En büyük sermayemiz çalışma irademiz olacak. Bu yüzden çalışıp üreterek, hakça paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş, hazırlanan projelerin yanı sıra vatandaşların taleplerine göre yeni çalışmaların da planlanacağını belirterek, "Bilişim Kenti", "Büyüklerimiz, Eğitim, Emeklilikte Yaşa Takılanlar", "Engelsiz Ankara", "Hayvan Dostlarımız", "Hizmet Kampüsleri", "İstihdam, Kültür Sanat, Sanayi, Sağlık, Spor", "Tarım ve Kırsal Kalkınma", "Temiz Enerji, Turizm, Ulaşım", "Yeşil Alanlar" ve "Yardımlar" konulu projelerin hızla hayata geçirileceğini kaydetti.

- Mansur Yavaş'ın öz geçmişi

1955 yılında Beypazarı’nda dünyaya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise eğitimini bu ilçede tamamladıktan sonra, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Askeri savcı olarak tamamladığı askerliği sonrasında 13 yıl boyunca Beypazarı’nda serbest avukatlık yapan Mansur Yavaş, 1989-1994 yılları arasında Belediye Meclis üyesi oldu.

1999 yılında Beypazarı Belediye Başkanı olan Yavaş, 18 Nisan 2004 seçimlerinde ikinci kez Beypazarı Belediye Başkanlığına seçildi. Türkçenin korunması için gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülüne layık görülen Yavaş, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

Mansur Yavaş, Beypazarı turizminin gelişmesine de katkıda bulundu. Ankara'da ikinci kez girdiği büyükşehir belediye başkanlığı yarışını önde tamamlayan Yavaş, evli ve iki çocuk babası.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan Mansur Yavaş

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