"Şimdi Ankara'ya hizmet etmek zamanıdır"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim süreci boyunca Ankaralı hemşehrilerimizle oturduk, konuştuk. Sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, sanayici ve iş adamlarımızla bir araya geldik ve Ankara’nın neye ihtiyacı var, Ankaralılar neler istiyor, tek tek konuştuk, notlar aldık. Bu doğrultuda da projelerimizi geliştirdik. Şimdi Ankara’ya ve Ankaralıya hizmet etmek zamanıdır." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yavaş, başkenti 5 yıl boyunca ortak akılla yöneteceği, bu sürede 100'ün üzerinde projeyle kenti turizmin, sanayinin, ekonominin, yeşilin, ulusal ve uluslararası organizasyonların merkezi haline getireceğini belirtti.

Vatandaşların tüm projeleri "mansuryavas.com.tr" internet adresinden takip edebileceğini bildiren Yavaş, "Seçim süreci boyunca Ankaralı hemşehrilerimizle oturduk, konuştuk. Sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, sanayici ve iş adamlarımızla bir araya geldik ve Ankara’nın neye ihtiyacı var, Ankaralılar neler istiyor, tek tek konuştuk, notlar aldık. Bu doğrultuda da projelerimizi geliştirdik. Şimdi Ankara’ya ve Ankaralıya hizmet etmek zamanıdır. En büyük sermayemiz çalışma irademiz olacak. Bu yüzden çalışıp üreterek, hakça paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.